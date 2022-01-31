За три дня в Кировской области поймали 13 пьяных водителей

Сотрудники ГИБДД пресекли 530 нарушений ПДД. Фото: vk.com/gibdd43

Региональная ГИБДД подвела статистику за минувшие три дня с 28 по 30 января.

За этот период на дорогах Кировской области:

- произошло восемь ДТП с 12 пострадавшими (среди них - один ребенок). 6 аварий произошли в Кирове, две - в Уржумском и Пижанском районах;

- пресечено 530 нарушений ПДД;

- задержаны 13 пьяных водителей и 17 бесправников.

Как поясняет областная ГИБДД, аварии на дорогах области за эти три дня чаще всего были связаны со столкновением транспортных средств.

Кировчанам также напоминают о недопустимости вождения в пьяном виде. За это автолюбителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав сроком на полтора-два года. За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность.

О неадекватных водителях на дороге можно сообщить по телефону: 8(8332) 588-888 или 02 (102).