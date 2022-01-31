Домашние животные кировчан стали чаще ездить в поездах

Животные в поезде едут в специальном багажном купе в закрытой клетке или контейнере Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В 2021 году жители Кировской области стали чаще перевозить домашних животных железнодорожным транспортном. Число поездок с четвероногими друзьями возросло почти в два раза. Об этом сообщили в пресс-службе областного отделения ГЖД.

Так, по данным сотрудников Горьковского филиала АО «Федеральная пассажирская компания», за прошлый год перевезено 789 домашних любимцев кировчан без сопровождения хозяев.

При этом следует отметить, что на протяжении всей поездки животное находится в багажном купе в закрытой клетке или контейнере. Вместе с питомцем можно отправить сопроводительные документы: ветеринарный паспорт, метрику, родословную, поилку с водой, кормушку и корм, игрушку для животного и «сыпучий туалет».

Перед погрузкой четвероногого друга в поезд отправитель обязан предъявить перевозочный документ и заявление. За состоянием пассажира во время пути следят проводники.