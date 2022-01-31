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Общество31 января 2022 7:46

В Кирово-Чепецке прокуратура заставила мэрию убрать стихийную свалку

Склад мусора обнаружили в овраге в микрорайоне Боево
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Стихийную свалку уберут по решению суда.

Стихийную свалку уберут по решению суда.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Кирово-Чепецком районе прокуратура через суд обязала мэрию убрать несанкционированную свалку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Все началось с обнаружения свалки мусора в овраге в микрорайоне Боево. Мэрия Чепецка, которая и обязана убрать ее, не предпринимала никаких действий по этому поводу. Стоит отметить, что по этому поводу органами муниципалитета уже вносили представление, однако свалка осталась там же, где и была.

На сей раз прокурор обратился в суд с требованием заставить горадминистрацию убрать несанкционированную свалку. Иск ведомства удовлетворили. Теперь мэрия обязана ликвидировать отходы из оврага.

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