Прогноз погоды в Кирове с 31 января по 4 февраля: неожиданное потепление и много снега

На неделе ожидаются обильные осадки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Что у нас по погоде в Кирове? Впереди потепление! «Комсомолка» подготовила традиционный прогноз на рабочую неделю с 31 января по 6 февраля.

Понедельник, 31 января

День будет пасмурным, без осадков. Температура воздуха составит -9...-11 градусов. Порывы ветра могут достигать 8 м/с, особенно к вечеру. Атмосферное давление - в норме: 741 мм ртутного столба.

Вторник, 1 февраля

Температура воздуха резко поползет вверх - до -1 градуса в этот день. Кировчан засыплет снегом: обещаются обильные осадки. Ветер тоже будет сильным - до 10 м/с. Атмосферное давление упадет до 735 мм ртутного столба.

Среда, 2 февраля

Снег прекратится - только в полдень ожидается небольшое количество осадков. Термометры весь день будут показывать отметку в -3 градуса. Ветер усилится: порывы могут достигать 11 м/с. Атмосферное давление начнет повышаться, и к вечеру дойдет до 745 мм ртутного столба.

Четверг, 3 февраля

Температура воздуха начнет понижаться и дойдет до -5...-8 градусов. С самого утра начнется сильный снегопад, который прекратится после 15 часов. Ветер успокоится: порывы не более 5 м/с. Атмосферное давление - 743 мм ртутного столба.

Пятница, 4 февраля

Относительно тепло: всего -5 градусов. С утра и до вечера будет идти небольшой снег, который усилится в 15 часов и уменьшится к вечеру. Ветер - до 5 м/с. Атмосферное давление будет плавно снижаться в течение дня от 743 до 741 мм ртутного столба.