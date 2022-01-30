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Общество30 января 2022 15:03

В Кирове продают магазин здорового питания на улице Лепсе

Стоимость торговой точки без товара - миллион рублей
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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За товар придется доплатить почти полмиллиона рублей. Фото: avito.ru

За товар придется доплатить почти полмиллиона рублей. Фото: avito.ru

В Кирове на продажу выставили магазин здорового питания известного бренда на улице Лепсе. Объявление появилось на популярной торговой интернет-площадке.

Продавец указывает цену в миллион рублей - за саму точку, но без товара. За него нужно доплатить еще 400 тысяч рублей. Из плюсов автор объявления называет прибыльность магазина, известность торговой марки, собственную систему учета продаж, отсутствие рисков и другие достоинства.

- Вам не нужно рисковать и искать место под магазин, делать ремонт, проводить электрику, делать наружную рекламу, обучать сотрудников и т.д. Все уже сделано! - пишет продавец.

Из обязанностей покупателя, судя по тексту объявления - заниматься торговлей, поддерживать ассортимент товаров, соблюдать идеальную чистоту в магазине и нарабатывать клиентскую базу.

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