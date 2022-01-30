В Кирове 31 января сотни кировчан останутся без воды

Воды в домах кировчан не будет с 9 до 18 часов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

31 января без воды останутся сотни кировчан. О плановых отключениях сообщает МУП «Водоканал».

Причиной отсутствия воды станут ремонтные работы. Параметры подачи холодной воды изменят с 9 до 18 часов по следующим адресам:

- ул. Казанская, 100, 107, 109/1;

- ул. Урицкого, 29, 31, 31А, 33, 33А, 35, 37, 37А, 37Б, 37В, 39, 39А, 51 (ТЦП+ жилой дом).

В зону отключений организуют подвоз воды. Узнать, куда именно, можно по этой ссылке.

МУП «Водоканал» приносит извинения за доставленные неудобства.

Напомним, ранее мы сообщали, что 31 января в нескольких домах Кирова отключат электричество. Где именно, можно прочитать здесь.