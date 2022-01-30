В Кирове 31 января пройдут плановые отключения электричества

Электричество в домах кировчан пропадет с самого утра. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

31 января в Кирове пройдут плановые отключения электричества. Об этом оповещает АО «Горэлектросеть».

Причинами отсутствия ресурса станут текущий и плановый ремонт оборудования, а также эксплуатационные работы. Время отключений будет варьироваться от трех до восьми часов. На сей раз под них попадает менее двух десятков домов в разных районах города:

- с 08.30 до 16.00 - ул. Красный химик, 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 18;

- с 08.30 до 16.30 - ул. Щорса, 33, 33а, 35, 37;

- с 09.00 до 12.00 - ул. 60 лет СССР, 1, 3 (поселок Костино).

АО «Горэлектросеть» приносит извинения за доставленные неудобства.