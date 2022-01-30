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Здоровье30 января 2022 7:36

За сутки в Кировской области выявили почти тысячу заболевших коронавирусом

Общее количество заразившихся перевалило за 18 тысяч
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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В инфекционных стационарах лечатся 2620 пациентов.

В инфекционных стационарах лечатся 2620 пациентов.

Фото: Иван МАКЕЕВ

По сообщению оперштаба Кировской области, за предыдущие сутки выявлено 974 новых случая заражения коронавирусом. Из инфекционных отделений выписались 103 человека, вылечившиеся от этого заболевания.

В стационарах находятся на лечении 2620 пациентов с COVID-19. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 168 жителей области, 19 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, за весь период пандемии от инфекции в регионе скончались 818 заболевших.

На дому лечатся 15387 жителей области. В медучреждениях компьютерную томографию легких за прошедшие сутки прошли 778 человека. Прививку сделали 947 кировчан.

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