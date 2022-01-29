На жителя Даровского завели уголовное дело за истязание двухлетнего сына

Расследование уголовного дела будут заниматься сотрудники регионального Следкома Фото: Иван ВИСЛОВ

В отношении 39-летнего жителя пгт. Даровской возбудили уголовное дело по подозрению в истязании малолетнего ребенка. Мужчине грозит наказание вплоть до трех лет лишения свободы. Об этом сообщили в следственном комитете Кировской области.

По версии сотрудников ведомства, нерадивый отец систематически наносил побои своему двухлетнему сыну с декабря 2021 по январь 2022 года. В результате чего малыш получал не только физические травмы, но и каждый раз испытывал психологические потрясения.

В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. Устанавливаются мотивы и причины преступления. После чего дело будет передано в суд для вынесения окончательного приговора.