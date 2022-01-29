В Кирове больные COVID-19 могут сделать КТ в любое время суток

Компьютерную томографию легких пациенты с коронавирусом проходят бесплатно по полису ОМС Фото: Иван МАКЕЕВ

В связи с резким ростом заболеваемости короновирусной инфекцией в Кировской области увеличилось и число диагностических исследований. Ежедневно КТ-легких проходят более 700 человек. Приходится также разворачивать и дополнительные койки. Данные об этом предоставили в региональном Минздраве.

На сегодняшний день для обследования пациентов с COVID-19 в области используется 16 томографов, 8 из которых в Кирове. Для того, чтобы сократить время ожидания в поликлинике на улице Молодой Гвардии, 98 КТ-легких теперь можно сделать круглосуточно.

Еще один аппарат на улице Красноармейской, 43 работает в две смены. Все обследования проводятся бесплатно при предъявлении полиса ОМС.

По словам врачей, даже современное оборудование часто не справляется с такой колоссальной нагрузкой и ломается. В этом случае пациентов перенаправляют в другие медицинские учреждения, а к ремонту вышедших из строя томографов незамедлительно привлекаются специалисты.