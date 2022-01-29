В Кирове ищут молодого мужчину, без вести пропавшего больше недели назад

В поисках мужчины участвуют активисты поискового отряда и неравнодушные граждане. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Кировчан просят помочь в поиске 29-летнего местного жителя, который пропал больше недели назад. В последний раз Александра Орлова видели 21 января. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Активисты подготовили приметный портрет пропавшего мужчины. Рост Александра Андреевича ниже среднего - 165 см. У него худощавое телосложение, светло-русые волосы и зеленые глаза.

На момент ухода был одет в темно-синюю куртку и белую шапку. Всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, просьба сообщить об этом по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.