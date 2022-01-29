Коронавирусом в Кировской области болеют более 17 тысяч человек

Компьютерную томографию легких за сутки прошли более 700 жителей региона Фото: Иван МАКЕЕВ

По сообщению оперштаба Кировской области, за предыдущие сутки выявлено 919 новых случаев заражения коронавирусом. Из инфекционных отделений выписали 189 человек, вылечившихся от этого заболевания.

В стационарах находятся на лечении 2468 пациентов с COVID-19. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 163 жителя области, 22 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, за весь период пандемии от инфекции в регионе скончались 818 заболевших.

На дому лечатся 14599 жителей области. В медучреждениях компьютерную томографию легких за прошедшие сутки прошли 723 человека. Прививку сделали 2025 кировчан.