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Здоровье29 января 2022 9:38

Коронавирусом в Кировской области болеют более 17 тысяч человек

Количество пациентов в реанимации пока остается стабильным
Алексей Романов
Алексей Романов
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Компьютерную томографию легких за сутки прошли более 700 жителей региона

Компьютерную томографию легких за сутки прошли более 700 жителей региона

Фото: Иван МАКЕЕВ

По сообщению оперштаба Кировской области, за предыдущие сутки выявлено 919 новых случаев заражения коронавирусом. Из инфекционных отделений выписали 189 человек, вылечившихся от этого заболевания.

В стационарах находятся на лечении 2468 пациентов с COVID-19. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 163 жителя области, 22 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, за весь период пандемии от инфекции в регионе скончались 818 заболевших.

На дому лечатся 14599 жителей области. В медучреждениях компьютерную томографию легких за прошедшие сутки прошли 723 человека. Прививку сделали 2025 кировчан.

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