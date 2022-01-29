В Кировской области заработали еще несколько ледовых переправ

Толщина льда на обеих переправах соответствует необходимым требованиям безопасности. Фото: 43.mchs.gov.ru

На днях в Кировской области открыли еще две ледовые переправы через реку Вятку. Соответствующие распоряжения подписали в администрациях муниципалитетов. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.

Первая ледовая дорога грузоподъемностью до 30 тонн, шириной 25 и длиной 180 метров заработала в селе Вишкиль. Вторая, с максимально-разрешенной массой автомобилей до 8 тонн, длиной в 300 и шириной в 15 метров, открылась в населенном пункте Русский Турек Уржумского района.

Перед вводом в эксплуатацию оба объекта прошли специальную экспертизу на соответствия требованиям безопасности. После чего представители областного Центра ГИМС выписали разрешение.