Из Кирова до Нижнего Новгорода скоро можно будет добраться на «Ласточке»

Вагоны скоростного поезда будут комфортными и просторными
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В скором времени из Кирова до Нижнего Новгорода начнет курсировать скоростной поезд «Ласточка». Об этом сообщили в региональном правительстве.
Время в пути значительно сократится и составит 4 часа 39 минут. В поезде будет пять вагонов на 443 посадочных места. Добраться до столицы Нижегородской области кировчане смогут с комфортом.
Кроме того, в ближайшем будущем планируется отремонтировать железнодорожный вокзал областного центра. Специалисты также разработают проектно-сметную документацию по ремонту привокзальной площади станции Киров-Котласский.