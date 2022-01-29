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Общество29 января 2022 7:39

Из Кирова до Нижнего Новгорода скоро можно будет добраться на «Ласточке»

Время в пути составит менее пяти часов
Алексей Романов
Алексей Романов
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Вагоны скоростного поезда будут комфортными и просторными

Вагоны скоростного поезда будут комфортными и просторными

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В скором времени из Кирова до Нижнего Новгорода начнет курсировать скоростной поезд «Ласточка». Об этом сообщили в региональном правительстве.

Время в пути значительно сократится и составит 4 часа 39 минут. В поезде будет пять вагонов на 443 посадочных места. Добраться до столицы Нижегородской области кировчане смогут с комфортом.

Кроме того, в ближайшем будущем планируется отремонтировать железнодорожный вокзал областного центра. Специалисты также разработают проектно-сметную документацию по ремонту привокзальной площади станции Киров-Котласский.

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