Из Кирова до Нижнего Новгорода скоро можно будет добраться на «Ласточке»

Вагоны скоростного поезда будут комфортными и просторными Фото: Михаил ФРОЛОВ

В скором времени из Кирова до Нижнего Новгорода начнет курсировать скоростной поезд «Ласточка». Об этом сообщили в региональном правительстве.

Время в пути значительно сократится и составит 4 часа 39 минут. В поезде будет пять вагонов на 443 посадочных места. Добраться до столицы Нижегородской области кировчане смогут с комфортом.

Кроме того, в ближайшем будущем планируется отремонтировать железнодорожный вокзал областного центра. Специалисты также разработают проектно-сметную документацию по ремонту привокзальной площади станции Киров-Котласский.