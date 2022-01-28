В Кировской области увеличивают число инфекционных коек

На базе реабилитационного центра снова начнет работать стационар для пациентов с коронавирусом.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Кировской области развертывают дополнительные инфекционные койки для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Решение приняли из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Так, на базе реабилитационного центра «На Казанской» снова будет работать инфекционный стационар. На трех этажах развернули 130 коек, приемное и реанимационное отделение. В госпитале работает пять постов.
Напомним, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 791 новый случай заражения коронавирусом. Это является своего рода антирекордом за все время пандемии в регионе.