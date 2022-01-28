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Здоровье28 января 2022 14:44

В Кировской области увеличивают число инфекционных коек

Решение обусловлено неблагоприятной обстановкой по коронавирусу
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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На базе реабилитационного центра снова начнет работать стационар для пациентов с коронавирусом.

На базе реабилитационного центра снова начнет работать стационар для пациентов с коронавирусом.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кировской области развертывают дополнительные инфекционные койки для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Решение приняли из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Так, на базе реабилитационного центра «На Казанской» снова будет работать инфекционный стационар. На трех этажах развернули 130 коек, приемное и реанимационное отделение. В госпитале работает пять постов.

Напомним, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 791 новый случай заражения коронавирусом. Это является своего рода антирекордом за все время пандемии в регионе.

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