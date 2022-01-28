В Кирове врачи спасли семилетнюю девочку с ишемическим инсультом

Ранее наши специалисты не сталкивались с подобными случаями. Фото: vk.com/medkirovru

Кировские врачи спасли семилетнюю девочку с ишемическим инсультом. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

Ребенок поступил в областную детскую клиническую больницу с жалобами на одышку и подозрением на бронхит. При госпитализации медики провели девочке ЭХО сердца и выявили снижение фракции выброса, а также расширение правых отделов сердца. Как оказалось, у юной пациентки произошло острое нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу.

Такой случай стал первым в практике кировских врачей. Доктора экстренно подключились по телемосту к специалистам из ведущих медучреждений всей страны. Совместно удалось разработать план лечения. Девочку в итоге получилось вывести из острого состояния через несколько дней, применяя магнитно-резонансную томографию и терапию. Сейчас маленькую кировчанку отправили в Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова в Санкт-Петербурге на реабилитацию.