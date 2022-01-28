Житель Кирово-Чепецка, убивший мать телевизором, предстанет перед судом

До вынесения приговора подсудимый будет находиться под стражей Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Завершилось расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Кирово-Чепецка, убившего собственную мать. Об этом сообщили в областном Следкоме.

По версии сотрудников ведомства, преступление произошло в ночь с 28 на 29 июня 2021 года. В одной из квартир на улице Луначарского компания распивала алкогольные напитки. В определенный момент между 29-летним подсудимым и его 64-летней матерью произошел конфликт.

Молодой мужчина накинулся на женщину, нанеся ей множественные удары по голове и телу различными предметами, в том числе телевизором. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

В настоящее время все материалы дела переданы в суд для вынесения окончательного приговора. Чепчанину грозит наказание в виде длительного лишения свободы в колонии строгого режима.