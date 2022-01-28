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Общество28 января 2022 9:54

В Кирове установят стелу «Город трудовой доблести»

Проект памятника разрабатывают московские специалисты
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Стелу установят в сквере Трудовой Славы. Фото: admkirov.ru

Стелу установят в сквере Трудовой Славы. Фото: admkirov.ru

В Кирове появится стела «Город трудовой доблести». Такие памятники собираются установить во всех населенных пунктах, получивших аналогичное звание, и наш - не исключение. Об этом сообщает горадминистрация.

Стела разместится в сквере Трудовой Славы. Его проектом занимаются московские специалисты. На днях они оценили территорию, где предстоит расположить памятник, и пришли к выводу, что он отлично впишется в композицию, нужно только обсудить детали. Чем гостям из столицы и предстоит заняться на рабочем совещании в мэрии и на встрече с главой региона Игорем Васильевым.

Стоит отметить, что сроки, в которые стела появится в сквере, пока не называются - даже приблизительные.

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