С 6 февраля в Кировской области подорожает крепкий алкоголь

Цены увеличились в соответствии с приказом Минфина РФ. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кировской области алкоголь станет дороже. С 6 февраля увеличится минимальная цена на определенную продукцию. Об этом уведомляет региональный Минпромторг.

Так, вырастет цена на водку и коньяк. Минимальная розничная цена на первый продукт составит 261 рубль за 0,5 литра, на второй - 480 рублей за 0,5 литра. Областное правительство уточняет, что решение принято в соответствии с приказом Минфина РФ.

Предпринимателям напоминают, что продажа алкогольной продукции по цене ниже установленной будет наказываться штрафом и аннулированием лицензии на торговлю. Должностные лица расстанутся с суммой в 50 тысяч рублей, юридические - 100 тысяч.