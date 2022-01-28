За 2021 год в Первомайском районе Кирова ликвидировали 111 стихийных свалок

За организацию несанкционированных свалок предусмотрена административная ответственность. Фото: www.admkirov.ru

В 2021 году только в Первомайском районе Кирова ликвидировано свыше 100 несанкционированных свалок. Общий объем вывезенного мусора составил более двух тысяч кубометров. Информацию об этом сообщили в горадминистрации.

На эти цели из городского бюджета потратили порядка 3,5 млн рублей. По словам властей, эти деньги могли бы направить на благоустройство общественных территорий и установку детских и спортивных площадок.

Чиновники напоминают, что за создание стихийных свалок предусмотрена административная ответственность. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 1 до 5 тысяч для физических и до 200 тысяч рублей для юридических лиц.