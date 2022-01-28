В выходные в Нововятском районе Кирова будут ловить пьяных водителей

Водителей будут останавливать не только на центральных, но и второстепенных дорогах города Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу, 29 января, в Нововятском районе Кирова пройдут «сплошные проверки» автомобилистов. Профилактические мероприятия направленны на выявление и задержание пьяных водителей. Об этом рассказали региональной Госавтоинспекции.

Нетрезвых автолюбителей будут ловить не только на центральных улицах, но также и на въездах и выездах из областного центра. Сотрудникам ГИБДД по традиции помогут народные дружинники и активисты организации «Ночной Патруль».

Нарушителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. В целях избежания конфликтных ситуации, а также предупреждения коррупции, все автомобили ДПС оборудованы видеорегистраторами.