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Общество28 января 2022 8:04

В выходные в Нововятском районе Кирова будут ловить пьяных водителей

Полицейским будут помогать активисты и народные дружинники
Алексей Романов
Алексей Романов
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Водителей будут останавливать не только на центральных, но и второстепенных дорогах города

Водителей будут останавливать не только на центральных, но и второстепенных дорогах города

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу, 29 января, в Нововятском районе Кирова пройдут «сплошные проверки» автомобилистов. Профилактические мероприятия направленны на выявление и задержание пьяных водителей. Об этом рассказали региональной Госавтоинспекции.

Нетрезвых автолюбителей будут ловить не только на центральных улицах, но также и на въездах и выездах из областного центра. Сотрудникам ГИБДД по традиции помогут народные дружинники и активисты организации «Ночной Патруль».

Нарушителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. В целях избежания конфликтных ситуации, а также предупреждения коррупции, все автомобили ДПС оборудованы видеорегистраторами.

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