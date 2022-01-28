За сутки в Кировской области коронавирусом заболели более 790 человек

В инфекционных стационарах находятся более двух тысяч кировчан с положительным ПЦР-тестом Фото: Иван МАКЕЕВ

По сообщению оперштаба Кировской области, за предыдущие сутки выявлен 791 новый случай заражения коронавирусом. Из инфекционных отделений выписали 166 человек, вылечившихся от этого заболевания.

В стационарах находятся на лечении 2283 пациента с COVID-19. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 166 жителей области, 21 из них подключен к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, за весь период пандемии, по состоянию на 27 января, от инфекции в регионе скончались 813 заболевших.

На дому лечатся 9684 жителя области. В медучреждениях компьютерную томографию легких за прошедшие сутки прошли 814 человек. Прививку сделали 2797 кировчан.