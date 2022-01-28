Кировская прокуратура взяла на контроль расследование ДТП, в котором пострадала 8-летняя девочка

Авария произошла на пешеходном переходе в дневное время суток. Фото: vk.com/gibdd43

Прокуратура Кировской области начала проверку по факту ДТП, в котором пострадала 8-летняя девочка. По ее результатам будет принято окончательное решение. Об этом сообщили в надзорном органе.

Напомним, что инцидент произошел 26 января на улице Карла Маркса. Водитель автомобиля «Мицубиси лансер» совершил наезд на ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате аварии девочка получила травмы. Ей была оказана медицинская помощь.

В настоящее время сотрудники прокуратуры выясняют все обстоятельства произошедшего. После завершения расследования водителю иномарки получит заслуженное наказание.