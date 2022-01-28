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Общество28 января 2022 5:26

В Кирове создали карту с указанием подрядчиков, отвечающих за уборку городских улиц

Территория каждой организации выделена своим цветом
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Кировчане могут пожаловаться на плохую уборку генподрядчику.

Кировчане могут пожаловаться на плохую уборку генподрядчику.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове создали карту с указанием подрядчиков, отвечающих за уборку улиц. Об этом сообщает горадминистрация.

Улицы каждого подрядчика отмечены своим цветом. Так, участки, принадлежащие ГДМС, выделены розовым, «Нововятичу» - желтым, «ККХ» - зеленым, «Автодор-Строй» - синим, «Вятавтодору» - черным. Если вам не нравится, как чистят улицы в вашем районе, вы можете посмотреть по карте, кто обслуживает данную территорию, и сообщить об этом по телефону: 8-922-967-22-34. Жалобы принимает генподрядчик - АО «Гордормостстрой».

Список улиц, указанных на карте, вскоре обещают дополнить. Так, в него могут войти участки, ведущие к новым домам - как, например, на улице Хлыновской, - а также дороги, построенные по нацпроектам.

Посмотреть карту в хорошем разрешении можно по этой ссылке.

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