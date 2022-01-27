В ближайшие сутки в Кирове от снега почистят 11 участков

Работы проводят преимущественно по ночам. Фото: admkirov.ru
В Кирове сформировали график вывоза снега на ближайшие сутки. Об этом сообщает горадминистрация.
Техника пройдет по следующим улицам:
- Красноармейская - от Свободы до Ленина;
- Горбачева - от Свободы до Володарского;
- Луначарского;
- проезд от проспекта Строителей до дома № 21 по ул. Ульяновской;
- Энтузиастов;
- Советская - от Чистопрудненской до И. Попова;
- Потребкооперации - от АЗС до ж/д путей;
- Лепсе;
- Горького - от Воровского до Комсомольской;
- Октябрьский проспект - от ул. Профсоюзной до Комсомольской.
Рабочие также почистят старый мост.
Водителей просят не оставлять транспорт в зонах уборки снега. В них заблаговременно выставляются временные знаки.