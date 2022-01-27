В ближайшие сутки в Кирове от снега почистят 11 участков

Работы проводят преимущественно по ночам. Фото: admkirov.ru

В Кирове сформировали график вывоза снега на ближайшие сутки. Об этом сообщает горадминистрация.

Техника пройдет по следующим улицам:

- Красноармейская - от Свободы до Ленина;

- Горбачева - от Свободы до Володарского;

- Луначарского;

- проезд от проспекта Строителей до дома № 21 по ул. Ульяновской;

- Энтузиастов;

- Советская - от Чистопрудненской до И. Попова;

- Потребкооперации - от АЗС до ж/д путей;

- Лепсе;

- Горького - от Воровского до Комсомольской;

- Октябрьский проспект - от ул. Профсоюзной до Комсомольской.

Рабочие также почистят старый мост.

Водителей просят не оставлять транспорт в зонах уборки снега. В них заблаговременно выставляются временные знаки.