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Общество27 января 2022 14:08

В Кировской области расширили ограничения на продажу алкоголя в жилых домах

Площадь зала должна быть более 50 квадратных метров, чтобы точка могла торговать продукцией
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Под ограничения попадут 47 объектов общепита.

Под ограничения попадут 47 объектов общепита.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кировской области расширили ограничения на продажу алкоголя. Об этом сообщает региональное правительство.

Напомним, в июне 2020 года на территории области установили запрет на продажу алкоголя в помещениях, расположенных в многоквартирных домах, либо на прилегающих к ним территориях, с площадью зала обслуживания менее 30 квадратных метров. С сегодняшнего дня, 27 января, в закон внесли правки: теперь она увеличивается до 50 квадратных метров.

Под ограничения подпадают 47 объектов общепита: 33 - в МКД, 14 - на прилегающих территориях. 20 из них находятся в Кирове, 9 - в Вятских Полянах, по 6 - в Кирово-Чепецке и Слободском, 2 - в Яранском районе и еще по одному в нескольких муниципалитетах региона.

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