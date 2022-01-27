Кировский цирк получил разрешение на содержание и использование животных

Без такого разрешения содержать и использовать зверей на выставках и выступлениях нельзя. Фото: yandex.ru/maps

Кировский цирк получил лицензию на содержание и использование животных в выступлениях и выставках. Разрешение организации выдало региональное управление Россельхознадзора.

Ведомство сообщает, что в цирке прошла внеплановая проверка после подачи соответствующего заявления. Ревизию провели 27 декабря 2021 года. По ее итогам организация получила бессрочную лицензию 24 января 2022 года.

Как напоминает управление Россельхознадзора, без этого разрешения вести деятельность по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях нельзя. Запрет введен в действие с 1 января наступившего года. На данный момент в нашем регионе такая лицензия, помимо кировского цирка, есть только у организации в Кирово-Чепецке.