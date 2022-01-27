В Кирове разыскивают пропавшую без вести молодую женщину

Если вы знаете, где находится Мария, сообщите об этом в полицию. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кирове разыскивают молодую женщину, пропавшую сутки назад. Марию Сергеевну Каневу в последний раз видели 26 января в микрорайоне Радужный. С тех пор информации о ее местонахождении нет.

Приметы пропавшей сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Марии 32 года, рост 160 см, нормального телосложения, у нее длинные русые волосы и серо-голубые глаза. На момент ухода из дома кировчанка была одета в красную куртку с меховым капюшоном, синие спортивные брюки и светло-серую шапку.

Если вам что-либо известно о местонахождении Марии, сообщите об этом по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.