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Происшествия27 января 2022 10:52

В Кирове разыскивают пропавшую без вести молодую женщину

Марию видели в последний раз 26 января
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Если вы знаете, где находится Мария, сообщите об этом в полицию. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Если вы знаете, где находится Мария, сообщите об этом в полицию. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кирове разыскивают молодую женщину, пропавшую сутки назад. Марию Сергеевну Каневу в последний раз видели 26 января в микрорайоне Радужный. С тех пор информации о ее местонахождении нет.

Приметы пропавшей сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Марии 32 года, рост 160 см, нормального телосложения, у нее длинные русые волосы и серо-голубые глаза. На момент ухода из дома кировчанка была одета в красную куртку с меховым капюшоном, синие спортивные брюки и светло-серую шапку.

Если вам что-либо известно о местонахождении Марии, сообщите об этом по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

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