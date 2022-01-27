Педагог кировской школы вошла в десятку лучших учителей страны

Школа №74 уже несколько лет занимается экологическим просвещением, устраивая различные акции. Фото: admkirov.ru

Старший вожатый кировской школы № 74 Ольга Светлакова вошла в топ-10 лучших учителей России, которые проводят для учеников уроки по экологическому просвещению. В конкурсе принимали участие порядка 100 тысяч педагогов со всей страны. Об этом рассказали в администрации города.

На своих занятиях Ольга Светлакова интересно рассказывает детям о природе и о том, что нужно бережно относиться к окружающей среде. Ее уроки в основном проходят в интерактивном формате, что, безусловно, очень нравится ученикам.

Добавим, что в школе №74 на протяжении нескольких лет действует экологический отряд. Дети вместе со взрослыми регулярно устраивают субботники, садят деревья и подкармливают птиц зимой. Самые активные школьники получат благодарственные письма и призы за организацию и проведение акции по сбору вторсырья.