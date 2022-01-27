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Общество27 января 2022 9:41

В Кирове улицу Ульяновскую сделают магистральной

Она также будет иметь общегородское значение
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Когда начнется само строительство магистрали, пока неизвестно.

Когда начнется само строительство магистрали, пока неизвестно.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове собираются создать магистральную улицу общегородского значения. Соответствующее распоряжение появилось на сайте горадминистрации.

Из документа следует, что магистралью станет участок улицы Ульяновской от Московской до Щорса. Управлению градостроительства и архитектуры Кирова сейчас предстоит разработать документацию по планировке территории. Кроме того, специалисты должны обеспечить прием предложений от кировчан о порядке, сроках подготовки и содержании проекта. Сделать это необходимо со дня опубликования распоряжения - 26 января. Когда же начнется само строительство, на данный момент неизвестно.

Опубликованный документ также гласит, что предыдущее распоряжение о планировке улицы Ульяновской от 2008 года утрачивает силу.

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