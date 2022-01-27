В Кикнурском районе ДТП унесло жизнь человека

Все обстоятельства аварии уточняются. Фото: vk.com/gibdd43
В Кировской области человек погиб в столкновении двух автомобилей. О происшествии сообщает региональная ГИБДД.
Авария произошла сегодня утром, 27 января в 10.35, в Кикнурском районе. На 54 км трассы «Яранск-Кикнур-граница Нижегородской области» столкнулись встречные машины ««Ниссан» и «Лада Ларгус». В результате аварии погиб один человек. Еще трое получили травмы, степень тяжести которых неизвестна.
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции. По факту происшествия проводится проверка. Все обстоятельства и условия трагедии устанавливаются.
Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибших.