В Кикнурском районе ДТП унесло жизнь человека

Все обстоятельства аварии уточняются. Фото: vk.com/gibdd43

В Кировской области человек погиб в столкновении двух автомобилей. О происшествии сообщает региональная ГИБДД.

Авария произошла сегодня утром, 27 января в 10.35, в Кикнурском районе. На 54 км трассы «Яранск-Кикнур-граница Нижегородской области» столкнулись встречные машины ««Ниссан» и «Лада Ларгус». В результате аварии погиб один человек. Еще трое получили травмы, степень тяжести которых неизвестна.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции. По факту происшествия проводится проверка. Все обстоятельства и условия трагедии устанавливаются.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибших.