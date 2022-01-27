Жители двух районов Кирова остались без холодного водоснабжения

Причиной отключения воды стала авария на трубопроводе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 27 января, жители нескольких многоквартирных домов сразу в двух районах Кирова останутся без холодной воды. Причиной отключения вновь стала авария на трубопроводе. Об этом рассказали в МУП «Водоканал».

По информации представителей ресурсоcнабжающей организации, от водоснабжения временно остались отрезаны жильцы домов, расположенных на улицах Цветной, Сормовской, Лепсе, Московской, Упита, а также в слободе Зоновы и поселке Сидоровка в Первомайском и Октябрьском районах областного центра.

На месте аварии ведутся ремонтно-восстановительные работы. В зону отключения направлены цистерны с питьевой водой. Получить более подробные данные можно здесь.