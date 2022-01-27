Кировский хоккейный клуб «Родина» поднялся на 13 место после победы на выезде

Победу с минимальным преимуществом наши хоккеисты добыли в тяжелой борьбе. Фото: vk.com/youthsport43

В среду, 26 января, состоялся очередной матч кировской команды «Родина». Наши хоккеисты на выезде смогли одолеть ХК «Мурман». Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства спорта и молодежной политики.

Встреча прошла в родных пенатах мурманчан на стадионе «Строитель». Матч закончился со счетом 5:4 в пользу гостей из Кирова. В составе ХК «Родина» отличились Алексей Бушуев, Денис Цыцаров, Евгений Леухин, Илья Кузьмин и Егор Шицко.

Отметим, что после победы наша команда поднялась на 13 место в турнирной таблице. Следующую встречу подопечные Андрея Рушкина проведут 29 января в Архангельске. Игрокам «Родины» предстоит сразиться с хоккеистами ХК «Водник».