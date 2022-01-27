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Происшествия27 января 2022 8:14

В Кирове на улице Карла Маркса водитель иномарки сбил 8-летнюю девочку

В результате аварии ребенок получил травмы
Алексей Романов
Алексей Романов
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По предварительным данным, девочка переходила дорогу в установленном месте. Фото: vk.com/gibdd43

По предварительным данным, девочка переходила дорогу в установленном месте. Фото: vk.com/gibdd43

В среду, 26 января, в Кирове произошло ДТП, в котором пострадала маленькая девочка. Инцидент случился в 9 часов 55 минут на улице Карла Маркса у дома № 47. Информацию об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По данным сотрудников ГИБДД 22-летний водитель автомобиля «Мицубиси Лансер» отвлекся и не смог вовремя затормозить, проезжая пешеходный переход. В результате под колеса иномарки попала 8-летняя девочка. Ребенок получил различные травмы.

Всего же за прошедшие сутки на территории Кировской области произошло три ДТП, в которых четыре человека получили травмы, в том числе два несовершеннолетних. Водителей и пешеходов просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

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