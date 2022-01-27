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Здоровье27 января 2022 7:59

Коронавирусом в Кировской области болеют более 10 тысяч человек

В стационарах лечатся свыше двух тысяч пациентов
Алексей Романов
Алексей Романов
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За сутки компьютерную томографию легких сделали 802 кировчанина с подозрением на коронавирус

За сутки компьютерную томографию легких сделали 802 кировчанина с подозрением на коронавирус

Фото: Иван МАКЕЕВ

По сообщению оперштаба Кировской области, за предыдущие сутки выявлено 649 новых случаев заражения коронавирусом. Из инфекционных отделений выписали 132 человека, вылечившихся от этого заболевания.

В стационарах находятся на лечении 2106 пациентов с COVID-19. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 167 жителей области, 17 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, за весь период пандемии, по состоянию на 26 января, от инфекции в регионе скончались 811 заболевших.

На дому лечатся 7999 жителей области. В медучреждениях компьютерную томографию легких за прошедшие сутки прошли 802 человека. Прививку сделал 2321 кировчанин. Работники поликлиник обслуживают ежедневно около 1200 вызовов на дом.

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