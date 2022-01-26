В Кировской области разыскивают пропавшую без вести 15-летнюю девушку

Если вы знаете что-либо о местонахождении Татьяны, сообщите об этом в полицию. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кировской области разыскивают пропавшую 15-летнюю девушку. Татьяну Перетягину, живущую в селе Коршик Оричевского района, в последний раз видели 25 января. С тех пор информации о ее местонахождении нет.

Приметы пропавшей сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Татьяне 15 лет, рост 165 см, нормального телосложения, у нее черные волосы длиной до плеч и голубые глаза. На момент исчезновения девушка была одета в светло-зеленую куртку, голубые джинсы и белые ботинки.

Если вам что-либо известно о местонахождении Татьяны, сообщите об этом по номерам 8-800-700-54-52 или 112.