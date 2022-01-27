В Советске 70-летний пенсионер уже год живет без водоснабжения

За питьевой водой мужчина ходит на колонку, мыться - в баню к сыну. Фото: onf.ru

В Советске 70-летний пенсионер живет без водоснабжения и ездит на другой конец города, чтобы помыться. Об этом рассказали активисты ОНФ.

По данным общественников, дом мужчины год назад в процессе ремонта на сетях отрезали от магистрального водопровода. С тех пор так и живет - без ресурса. Питьевую воду он каждый день носит с колонки, мыться ездит в баню к своему сыну через весь Советск.

О проблеме активистам рассказали соседи пенсионера, которые его давно знают и уважают - он много лет проработал школьным учителем. По словам местных жителей, они обращались в администрацию Советска, но там предложили решить проблему с подключением к магистральному водопроводу за счет самого мужчины. Общественники направили заявление в прокуратуру.