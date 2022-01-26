В Малмыжском районе обнаружили бешенство у дикого хорька

Диагноз подтвердился 21 января. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Малмыжском районе выявили случай бешенства у дикого животного. Об этом сообщает областное Минохраны окружающей среды.

Болезнь выявили у хорька, забежавшего на территорию села Дерюшево. 21 января кировская областная ветеринарная лаборатория подтвердила диагноз «бешенство». Сейчас на территории района проводят комплекс мероприятий для предотвращения распространения и ликвидацию очага болезни.

Кроме того, карантин по бешенству в нашем регионе введен еще в двух муниципалитетах - Кирово-Чепецком и Зуевском. На их территории насчитывают два неблагополучных пункта.

Кировчанам напоминают: в случае обнаружения животного с признаками бешенства нужно сообщить по телефонам:

- (8332) 27-27-55 - министерство охраны окружающей среды Кировской области;

- 8-800-707-60-35 - управление ветеринарии Кировской области.