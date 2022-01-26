В Кирове после столкновения двух легковушек пострадал 12-летний мальчик

Авария произошла на одном из оживленных перекрестков города. Фото: vk.com/gibdd43

Во вторник, 25 января, в Кирове произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребенок. Инцидент случился в 10 часов 45 минут на улице Воровского у дома №84. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, столкнулись автомобили «Тойота Рав 4», под управлением 75-летнего мужчины и «Лада Гранта», за рулем которой находился 57-летний кировчанин. Известно, что машины двигались в попутном направлении.

В результате аварии 12-летний мальчик-пассажир «Лады» получил травмы. Всего за прошедшие сутки на территории Кировской области произошло три ДТП, в которых три человека получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.