В Кировской области за 24 часа коронавирусом заболели почти 500 человек

Количество пациентов в реанимации пока остается стабильным Фото: Иван МАКЕЕВ

По сообщению оперштаба Кировской области, за предыдущие сутки выявлено 498 новых случаев заражения коронавирусом. Из инфекционных отделений выписали 146 человек, вылечившихся от этого заболевания.

В стационарах находятся на лечении 1929 пациентов с COVID-19. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 163 жителя области, 16 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, за весь период пандемии от инфекции в регионе скончались 811 заболевших.

На дому лечатся 6982 жителя области. В медучреждениях компьютерную томографию легких за прошедшие сутки прошли 679 человек. Прививки сделали 2709 кировчан.