В Кирове вынесли приговор виновникам аварии у ТЦ «Макси», в которой погиб шестилетний ребенок

Две легковушки столкнулись на перекрестке улиц, и одну из машин от удара отбросило в толпу пешеходов. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове осудили виновников ДТП у ТЦ «Макси», в котором погиб ребенок. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В тот вечер 17 августа 2021 года на перекрестке улиц Попова и Чистопрудненской столкнулись «Хонда» и «Форд». Последний от удара отбросило в толпу пешеходов. Среди пострадавших оказался шестилетний мальчик, который скончался в больнице от полученных травм.

Как выяснилось впоследствии, женщина-водитель «Хонды» выехала на «встречку» на перекрестке улиц и не уступила дорогу приближающемуся «Форду». Тот, в свою очередь, нарушил скоростной режим.

Виновными признали обоих - и 35-летнюю женщину за рулем «Хонды», и 21-летнего водителя «Форда». Оба получили реальные сроки: кировчанке - полтора года колонии-поселения, молодому человеку - год. Для женщины наказание отсрочили, поскольку у нее есть малолетний ребенок. Отбывать срок она отправится, когда тому исполнится 14 лет.

Кроме того, отец погибшего ребенка потребовал взыскать с осужденных 200 и 300 тысяч рублей соответственно в качестве компенсации морального вреда. Суд удовлетворил просьбу. До этого оба виновника аварии уже выплатили потерпевшему более миллиона рублей.