В Кирове мужчина кулаком проломил стену кафе

Экипаж Росгвардии прибыл на место в считанные минуты после поступления сигнала «тревога». Фото: 43.rosguard.gov.ru

В одном из кафе Кирова произошел курьезный случай. Один из гостей заведения со злости проломил стену, ударив по ней кулаком. Подробности рассказали в пресс-службе Росгвардии.

По информации сотрудников вневедомственной охраны, сигнал «тревога» поступил на пульт из кафе, расположенного на улице Ленина. Экипаж незамедлительно отправился на место.

Правоохранителей встретил администратор заведения. С его слов, один из гостей, находясь в состоянии опьянения, начал вести себя агрессивно и при этом ругался матом. После сделанного ему замечания, мужчина со всей силы ударил по гипсокартонной стене, оставив в ней дыру.

Дебошира, который так отмечал свой 45-й день рождения, задержали. Дальнейшее празднование он продолжил уже в отделении полиции.