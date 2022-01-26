В ближайшие сутки снег вывезут с 13 улиц Кирова

В первую очередь подрядчик расчистит от снега автобусные остановки и пешеходные зоны. Фото: admkirov.ru
В среду, 26 января, подрядные организации Кирова очистят от снега 13 улиц города. В первую очередь от снежных масс освобождают пешеходные зоны, лестничные марши и автобусные остановки. Об этом сообщили в горадминистрации.
Так, снег вывезут с участков, расположенных на улицах:
- Карла Маркса (от Октябрьского пр-та до Комсомольской);
- Сурикова (на всем протяжении);
- Некрасова (от Октябрьского проспекта до Пугачева);
- Горького (на всем протяжении);
- Герцена (от Октябрьского проспекта до Хлебозаводского проезда);
- Октябрьский проспект;
- Баумана (на всем протяжении);
- Семашко;
- Урицкого (от дома №48 до Милицейской);
- Милицейская (от Казанской до Урицкого);
- Красноармейская (от Карла Либкнехта до Карла Маркса);
- Советская (в Нововятском районе от Ж/Д переезда до Крутихи по четной стороне);
- Щорса (от Ульяновской до Производственной);
- Производственная (от Щорса до Солнечного проезда (нечетная сторона);
Кроме того, от снега расчистят также Привокзальную и Комсомольскую площадь. Проводить уборку будут в вечернее и ночное время. Кировчан просят не парковать свои автомобили в зоне работы спецтехники. Все участки будут оборудованы специальными знаками.