В ближайшие сутки снег вывезут с 13 улиц Кирова

В первую очередь подрядчик расчистит от снега автобусные остановки и пешеходные зоны. Фото: admkirov.ru

В среду, 26 января, подрядные организации Кирова очистят от снега 13 улиц города. В первую очередь от снежных масс освобождают пешеходные зоны, лестничные марши и автобусные остановки. Об этом сообщили в горадминистрации.

Так, снег вывезут с участков, расположенных на улицах:

- Карла Маркса (от Октябрьского пр-та до Комсомольской);

- Сурикова (на всем протяжении);

- Некрасова (от Октябрьского проспекта до Пугачева);

- Горького (на всем протяжении);

- Герцена (от Октябрьского проспекта до Хлебозаводского проезда);

- Октябрьский проспект;

- Баумана (на всем протяжении);

- Семашко;

- Урицкого (от дома №48 до Милицейской);

- Милицейская (от Казанской до Урицкого);

- Красноармейская (от Карла Либкнехта до Карла Маркса);

- Советская (в Нововятском районе от Ж/Д переезда до Крутихи по четной стороне);

- Щорса (от Ульяновской до Производственной);

- Производственная (от Щорса до Солнечного проезда (нечетная сторона);

Кроме того, от снега расчистят также Привокзальную и Комсомольскую площадь. Проводить уборку будут в вечернее и ночное время. Кировчан просят не парковать свои автомобили в зоне работы спецтехники. Все участки будут оборудованы специальными знаками.