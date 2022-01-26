В Кирове 20-летний парень может сесть в тюрьму за уклонение от службы в армии

У подозреваемого нет законных оснований, освобождающих его от воинской службы Фото: Рамиль ГАЛИ

В Кирове возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего жителя областного центра, уклоняющегося от армии. Молодому человеку грозит наказание вплоть до двух лет лишения свободы. Об этом рассказали в региональном Следкоме.

По версии сотрудников ведомства, подозреваемый состоит на воинском учете в военкомате по Ленинскому и Нововятскому районам города Кирова. На протяжении длительного периода времени он игнорировал приходящие по его месту жительства повестки и всячески скрывался. При этом законных оснований для освобождения от службы молодой человек не имеет.

В настоящее время представители СК выясняют все причины и обстоятельства произошедшего. После завершения расследования материалы уголовного дела могут быть переданы в суд для вынесения приговора.