В Кирове женщина на иномарке сбила 84-летнюю пенсионерку

По предварительной информации, пострадавшая переходила дорогу в неположенном месте. Фото: vk.com/gibdd43

Во вторник, 25 января, в Кирове произошло ДТП, в котором пострадала престарелая женщина. Авария случилась в 11 часов 43 минуты на улице Володарского у дома №83. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

По данным сотрудников ГИБДД, 40-летняя женщина-водитель автомобиля «Хендай Солярис» не заметила 84-летнюю пострадавшую и не смогла вовремя затормозить. По предварительной информации, пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте.

В результате происшествия пожилая женщина получила травмы. Потребовалась ли ей медицинская помощь и госпитализация не сообщается. Всего же за прошедшие сутки на территории Кировской области произошло три ДТП, в которых три человека получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.