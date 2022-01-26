Бывшего главу Кичминского поселения признали виновным в получении взятки

По решению суда чиновник выплатит штраф, в разы превышающий сумму полученной им взятки Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кировской области состоялся суд над бывших главой Кичминского сельского поселения, который получил взятку. Чиновнику назначили наказание в виде штрафа в размере двух миллионов рублей и запретили занимать должности на госслужбе на срок до 5 лет. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что осужденный незаконно выдал разрешение на рубку леса на подвластной ему территории. За свои «услуги» он получил 60 тысяч рублей.

Деньги, по решению суда, бывший чиновник обязан вернуть государству. Исполнение приговора находится на особом контроле надзорного органа.