В Кирове на продажу выставили квартиру-студию за 15 миллионов рублей

Красивый номер квартиры - единственное обоснование сильно завышенной стоимости. Фото: avito.ru

В Кирове продают студию за 15 миллионов рублей. Огромная цена объясняется отнюдь не расположением дома или шикарным ремонтом, а всего лишь номером квартиры: 777. Из-за него и такая стоимость.

Объявление появилось на популярной торговой интернет-площадке. Согласно ему, квартира с «четким» номером находится в доме №40 по улице Калинина.

- Цена очень высокая из-за адреса и номера квартиры. Звонить только заинтересованным в покупке. Торга нет. Вы не ошиблись, цена 15.000.000 рублей, - уверенно пишет продавец.

Автор объявления также сообщает, что площадь жилища - 29,5 квадратных метров, то бишь один «квадрат» стоит более полумиллиона. Справедливости ради стоит сказать, что в квартире сделан неплохой ремонт, но и он не окупает заявленной стоимости. Остается, пожалуй, только пожелать продавцу удачи.