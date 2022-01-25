В Кирове пенсионерка-инвалид 11 лет жила в квартире с провалившимся полом без воды и отопления

В таких условиях пенсионерка жила больше десяти лет. Фото: onf.ru

В Кирове пожилая женщина 11 лет жила в квартире без отопления и воды. В ноябре 2021 года она наконец получила новое жилье. Об этой истории рассказали активисты ОНФ.

Ольга Николаевна Ильинская, женщина-инвалид, жила в историческом доме 1900 года постройки. Квартиру признали аварийной еще в 2017 году, но в течение пяти лет пенсионерку не торопились переселять. За это мэрия поплатилась полумиллионным штрафом.

В самой квартире жить было практически невозможно - в большой комнате провалился пол, сгнили оконные рамы, отсутствовало освещение. И совсем не было воды, даже в санузле, поэтому женщина набирала талую воду с крыши, а питьевую привозил водоканал. Зимой температура воздуха в помещении не поднималась выше 5-7 градусов - из-за столовой, открывшейся в этом доме. Предприниматель незаконно надстроил два этажа, отрезав жильцов от печного отопления и водоснабжения.

Весной 2021 года пенсионерка обратилась за помощью к активистам ОНФ. Общественники обратились в мэрию и правоохранительные органы. В итоге в ноябре женщине наконец выделили новую квартиру, в которую пенсионерка переехала на днях.