В 2022 году в Кирове снесут аварийные дома №5 и 7 в Троллейбусном переулке

Горожане жалуются на аварийное состояние дома. Фото: vk.com/zlo43

В 2022 году в Кирове снесут два аварийных дома, расположенных в Троллейбусном переулке. Об этом сообщает горадминистрация.

Так, в паблике «Злой Кировчанин» появилась информация о полуразрушенном доме №5 по вышеуказанной улице. Жители жалуются на то, что «от ветра бревна падают на проезжую часть», а по руинам ползают дети.

Как поясняет Кировское жилищное управление, зимой строение частично разобрали, что является нарушением закона. Уже подано заявление в полицию. Само здание признано аварийным и расселено. В текущем году его демонтируют, ориентировочно - до 1 июля.

Сейчас идет подготовка, в частности, согласование переноса коммуникаций. Соседний дом, №7, также планируется снести в 2022 году.

Всего в Кирове за 2022 год собираются демонтировать не менее 35 аварийных домов. Первые работы могут начаться уже в феврале, после выбора подрядчика.