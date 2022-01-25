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Общество25 января 2022 10:21

В Верхошижемском районе ученики ходили в школу пешком из другой деревни

После вмешательства прокуратуры для них организовали бесплатную перевозку
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Теперь учеников перевозят в школу и обратно каждый день. Фото: прокуратура Кировской области

Теперь учеников перевозят в школу и обратно каждый день. Фото: прокуратура Кировской области

В Кировской области ученики школы в Среднеивкино ходили туда пешком из другой деревни. Все дело в отсутствии транспорта. Об этом рассказала областная прокуратура.

Ведомство вмешалось в ситуацию после жалоб жителей деревни Калачиги Верхошижемского района. Как оказалось, 18 подростков, живущих в этом населенном пункте, каждый день добирались на учебу пешком. По закону, для детей, проживающих в отдаленной от школы сельской местности, должны организовать бесплатную перевозку. Однако этого никто не сделал.

Прокурор Верхошижемского района внес представления главе муниципального района. После этого для учеников школы нашли транспорт и организовали ежедневную бесплатную перевозку до образовательного учреждения.